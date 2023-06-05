Справа Коболєва: ВАКС втретє відмовив у продовженні строків розслідування

Суд втретє відмовив стороні обвинувачення у продовженні строків розслідування у справі щодо премій ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

Про це повідомив у Facebook адвокат Олексій Носов з юридичної компанії "Міллер", яке представляє Коболєва у цьому процесі.

"Щойно суддя ВАКСу, яка повторно слухала клопотання сторони обвинувачення про продовження строків розслідування, після скасування її минулої ухвали Апеляцією винесла рішення, яким відмовила стороні обвинувачення в повному обсязі.

Практику необ'єктивного затягування розслідування, обмежуючи при цьому права людини треба припиняти. І це рішення чергове підтвердження цьому. Це повинна бути жирна крапка в питанні строків розслідування по справі Андрія. Але ми не здивуємось, якщо буде щось подібне, що не дозволено КПК, але "прямо не заборонено" зі слів прокурора в суді", - написав Носов.

За словами компанії "Міллер", сторона обвинувачення у своєму клопотанні просила продовжити строк розслідування ще на 6 місяців з метою здійснення "низки" слідчих дій.

"Можемо констатувати закінчення апогею у справі Андрія Коболєва із продовженням строку досудового розслідування, що тривав понад два місяці", - додали в компанії.

Нагадаємо:

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Раніше повідомлялось, що Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора на рішення ВАКС, який відхилив клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі щодо премій ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву.

Слідчий суддя ВАКС 17 квітня продовжила на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на ексголову "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Після рішення ВАКС, який знову відмовив у продовженні строків розслідування, прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Вищий антикорупційний суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження до 6 місяців строків досудового розслідування у справі про премії ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Раніше слідчий суддя ВАКС вже відмовив у клопотанні щодо продовження строку досудового розслідування у справі ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

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