Новини 29 червня: реформа "Укроборонпрому", тарифи на воду зростуть

Про "Укроборонпром". У середу, 28 червня, діяльність держконцерну "Укроборонпром" було припинено та замість нього утворено АТ "Українська оборонна промисловість".

Про тарифи на воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Про зустріч Зеленського з бізнесом. Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, вперше за час повномасштабної війни зібрав на зустріч кілька десятків найбільших підприємців країни та представників бізнес-асоціацій.

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань.

Про облгази Фірташа. Акціонерні товариства "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднались до "Групи Нафтогаз".

Про НБУ і курс. На виконання зобов'язань перед МВФ, правління Національного банку затвердило Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

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З Гонконгу в Кременець. Як американець під час війни переїхав на Тернопільщину і відкрив бізнес

Підприємець планує направити на розвиток своєї справи 2 млн дол і найняти 200 працівників. Чому американець вирішив розпочати бізнес в Україні?

Трилер з відкритим фіналом. Чи добудує Stolitsa Group житлові комплекси "Аркади"?

Десять тисяч інвесторів будівництва скандального банку "Аркада" сподіваються отримати житло, але шансів на його добудову дедалі менше. Велика війна – лише одна з причин. Чи отримають вкладники свої квартири?