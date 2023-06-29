Ще три облгази Фірташа приєднали до Групи Нафтогаз

Акціонерні товариства "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднались до "Групи Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба "Газмережі".

Управителем акцій цих компаній призначили АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "ГАЗМЕРЕЖІ") є керуючою компанією, що покликана стати національним оператором газорозподілу.

"Функціонування під управлінням державного драйвера передбачає формування гнучкої системи комунікації з клієнтами, налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури.

Зусилля професіоналів будуть спрямовуватись на раціональне використання енергоресурсів і забезпечення безперебійного розподілу "блакитного палива" до осель громадян, бюджетних установ і комерційних об’єктів", – зазначили в "Газмережі".

Раніше за таким принципом до складу групи увійшли і отримали ліцензування Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії "ГАЗМЕРЕЖІ". Також триває процес розширення території провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на Харків і Кривий Ріг.

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Майже не олігарх. Що втратив Фірташ з початку великої війни

Нагадуємо:

У березні БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи про заволодіння державними коштами провели обшуки в 16 газорозподільних компаніях групи Регіональної газової компанії.

У травні Служба безпека України та Бюро економічної безпеки оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу.

Згодом в БЕБ та СБУ заявили, що продовжують розслідування розкрадання газу з української ГТС - двом керівникам облгазів повідомили про підозру, ще п’ятьом обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

Економічна правда