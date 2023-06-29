З Гонконгу в Кременець. Як американець під час війни переїхав на Тернопільщину і відкрив бізнес

Уже під час великої війни американський підприємець Крістофер Екслайн, відкрив представництво своєї міжнародної компанії Home Essentials у невеликому містечку Кременці на Тернопільщині.

Представництво компанії співпрацює з тернопільськими виробниками меблів, а в планах – інвестиції в місцеве виробництво матраців. Основний напрямок бізнесу – здавання в оренду меблів і предметів інтер’єру.

Крістофер планує направити на розвиток свого бізнесу в Україні близько 2 млн дол та найняти до кінця 2023 року близько 200 працівників. Чому американець вирішив переїхати з Гонконгу до Кременця та розпочати бізнес в Україні?

Спочатку підкорити світ, а потім – Кременець

Home Essentials – міжнародна компанія з прокату меблів з штаб-квартирою в Гонконгу та офісом у Мадриді. Компанія працює у 26 країнах. Її власник американець Крістофер Екслайн каже, що це вертикально інтегрований бізнес: більшість меблів виготовляють у Китаї та експортують на інші ринки.

Представництва компанії є у великих містах чи, як мінімум, у столицях. Крістофер розповідає, що спочатку розглядав як основну локацію Київ, але вирішив зупинитися на Кременці в Тернопільській області, де містечка дуже контрастували із тією картиною України у війні, яку транслювали іноземні ЗМІ.

"Я спілкувався з представниками різних областей. Агенція регіонального розвитку Тернопільської області надіслала профілі містечок, де були Бережани та Кременець. Вони були як з діснеївських фільмів. Ми обрали Кременець: красиве маленьке містечко з 20-тисячним населенням", – пояснює підприємець.

В Україні компанія має кілька напрямків бізнесу. Основні з них – прокат меблів, предметів інтер’єру та роздрібна торгівля меблями. Тож Home Essentials почала налагоджувати співпрацю з місцевими виробниками.

"Коли я вперше приїхав в Україну, то зрозумів, що логістика тут складна і дорога. Через це ми звернулися до місцевих виробників. Це було дуже успішно. Працюємо з шістьма фабриками, які виготовляють меблі на замовлення", – каже Екслайн.

До Кременця підприємець переїхав з Гонконга, звідки в останні роки керував бізнесом. Він каже, що за майже три роки обмежень через епідемію коронавірусу добре налаштував віддалену роботу всіх підрозділів.

"Єдиним способом керувати компанією були Zoom, Teams, телефон та електронна пошта. Якщо я можу керувати компанією з Гонконгу, то можу керувати і з України.

Я не хотів приїхати, щоб зробити кілька фото і повернутися. Буду тут стільки, скільки потрібно. Home Essentials вірить в Україну і її народ. Ми підтримуватимемо зусилля з відновлення цієї дивовижної нації", – переконує підприємець.

Фабрика матраців у Кременці

У жовтні 2022 року бізнесмен оголосив про намір почати виробництво матраців, які раніше компанія замовляла в іншого виробника. Місцева влада активно допомагала шукати приміщення для виробництва. Для цього підприємець орендував приміщення місцевої фабрики матраців у Кременці. Там працюють 25 людей, які виготовляють подушки та постільну білизну: простирадла та підковдри.

Супроводжував підприємця керівник Інвестиційного офісу Тернопільської області Володимир Василевський. Він каже, що це перша міжнародна компанія, яка прийшла з інвестиціями в Тернопільську область під час війни. Відкриття філії компанії в Україні відбулося в рекордно короткі як для таких угод терміни.

"На початку жовтня, через півтора місяця після першого контакту, власник компанії приїхав в Україну. Він розглядав варіанти купівлі бізнесу з виробництва матраців або його створення. Ми відвідали кілька меблевих фабрик. У грудні він зареєстрував компанію в Кременці та відкрив офіс", – розповів Василевський.

У квітні Крістофер відкрив на фабриці шоурум площею 150 кв м. Там представлена продукція, яку можна взяти в оренду або купити.

"Хочу значно розширити виробництво. Буду досліджувати життєздатність експорту в ЄС. У другій половині 2023 року привеземо машини та обладнання для виготовлення матраців з брендом Home Essentials. Тимчасом на заводі підготуємо місце для розміщення машин та додаткового персоналу", – каже Екслайн.

За словами Василевського, компанія американця орендувала близько 1 тис кв м приміщень. До кінця 2023 року підприємець прагне збільшити кількість працівників до 100 людей. Тоді обсяг зроблених ним інвестицій перевищить 2 млн дол.

Інші напрямки бізнесу

Американський бізнесмен має багато планів і вірить в успіх проєкту попри війну. Він розвиває напрямок оренди меблів, відкрив магазин з продажу меблів та предметів декору в Кременці. У планах – відкрити шоуруми у Львові, Києві, Харкові та Одесі. Перший невдовзі відкриється у Львові, а до кінця 2023 року – у столиці.

"Оренда меблів пропонує гнучкість, яка раніше не була доступна в Україні. Є багато іноземців, які приїдуть, щоб допомогти з відбудовою. Багато транснаціональних компаній уже є нашими клієнтами і ми будемо щомісяця забезпечувати їх офісними та житловими меблями.

Це підходить для власників квартир, які хочуть здавати в оренду житло з меблями, але не можуть щоразу міняти їх для нових орендарів", – пояснює Крістофер. За його словами, орендувати також можна картини, підсвічники та інші предмети.

"Це ми дивуємося, як можна здавати в оренду вазу, телефонний апарат, подушки чи матрац, а для нього це вже конвеєр. Україна – 27-ма країна, де він запускає такий бізнес. Орендар житла може швидко облаштувати помешкання каталожними предметами інтер’єру за помірні гроші", – зазначає Василевський.

Підприємець зізнається, що попит на такі послуги в Україні помірний. Найбільше орендою меблів цікавляться власники житла та орендодавці, які пропонують мебльовані будинки. Інша популярна в Кременці послуга – оренда з викупом.

"У цьому маленькому місті багато людей, які цікавляться нашими меблями і хотіли б заплатити за це протягом кількох місяців. Це дозволяє клієнтам вибрати більше продуктів: ліжко, матрац, постільну білизну. Оренда з викупом ідеально підходить для тих, хто на пенсії або має фіксований дохід", – пояснює Екслайн.

Підприємець також планує виготовляти в Кременці ароматизовані свічки. Перша їх партія буде готова у вересні. Свічки виготовлятимуть з натурального соєвого воску під брендом K Botanicals. У планах Крістофера до кінця 2023 року відкрити офіс та склад у Києві, збільшити загальну кількість працівників компанії до 200 людей.

Виготовлена в Україні продукція використовуватиметься для прокату та продажу не лише в Україні, а й за кордоном. З 2024 року компанія планує експортувати ліжка, матраци та предмети декору в країни ЄС, де вже є представництва.

Екслайн заснував в Україні гуманітарну ініціативу Rest assured, яка допомагає забезпечувати внутрішньо переміщених осіб та дитячі будинки матрацами. Люди з усього світу можуть пожертвувати 100 дол (решту субсидує компанія) для забезпечення їх матрацами. Так вдалося роздати вже понад 2 тис матраців.

Підприємець закликає міжнародний бізнес інвестувати в Україну зараз, а не після війни. "Є ті, хто вірять, що Україна занадто ризикована чи небезпечна. Насправді настав час інвестувати в Україну. Коли почнеться відновлення, ті компанії, які готувалися, будуть набагато кращою допомогою, ніж ті, хто очікують", – переконаний Крістофер.