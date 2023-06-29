Зеленський провів зустріч з бізнесом: говорили про податки і обшуки

Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, вперше за час повномасштабної війни зібрав на зустріч кілька десятків найбільших підприємців країни та представників бізнес-асоціацій.

За даними ЕП, зустріч завершилась.

Як писав напередодні Forbes, серед ключових тем, які планували обговорити, - посилення тиску на бізнес та скасування усіх податкових пільг, які були запроваджені після вторгнення. Також, за даними видання, ще одна з задач зустрічі 29 червня з бізнесом - дати президенту більше розуміння, якою економіку та відповідну економічну політику держави у довгостроковій перспективі бачать підприємці.

Forbes повідомив, що на зустрічі, зокрема, планували обговорити законопроєкт 8401, який скасовує основні пільги для бізнесу - має повернути документальні перевірки та штрафи за невикористання касових апаратів.

Раніше робоча група з доопрацювання законопроєкту №8401 про скасування запроваджених на початку війни податкових пільг визначилася з компромісними критеріями для поновлення документальних перевірок.

А голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявляв, що перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Як зазначає Forbes, не увесь бізнес залишився задоволеним кінцевим варіантом законопроєкту.

Ще одна тема для розмови - обговорити майбутнє бізнесу після завершення війни. Під час виступу у ВР у День Конституції 28 червня Зеленський пообіцяв радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами після завершення війни.

"Україні потрібен новий податковий договір між державною і суспільством, реальна легалізація майна. Але коли Україна переможе ... зниження податків має означати підвищену податкову сумлінність", – сказав тоді президент.

За словами співрозмовника Forbes в ОП, під час зустрічі 29 червня Зеленський хотів "подивитись в очі" бізнесу та підготувати грунт для створення нового соціального договору.

За даними Forbes, на зустріч запросили близько 40 підприємців та представників бізнес-асоціацій.

Серед них, зокрема, - засновник Ajax SystemsОлександр Конотопський, співвласник "Нової пошти" Вячеслав Климов, засновник MacPaw Олександр Косован, співзасновник monobank Олег Гороховський.

А також - президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер, виконавча директорка Спілки українських підприємців (СУП) Катерина Глазкова та інші. Також, за даними ЕП, на зустрічі був власник "Ковальської" Сергій Пилипенко.

За даними "РБК-Україна", на зустріч вирішили не кликати нікого з олігархів.

За даними ЕП, нікого з олігархів на зустрічі не було - ні Ахметова, ні Новинського, ні Пінчука.

Економічна правда