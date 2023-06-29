Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство

У середу, 28 червня, діяльність держконцерну "Укроборонпром" було припинено та замість нього утворено АТ "Українська оборонна промисловість".

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram.

"Важливий крок - трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", - написав він.

Наступним кроком реорганізації компанії буде переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси.

Після цього відповідно до стандартів OECD буде сформована Наглядова рада.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів призначив нового керівника АТ "Українська оборонна промисловість" - ним став 31-річний Герман Сметанін.

Днем раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому" згідно з поданою заявою.

Як ми писали раніше, Кабмін затвердив на посаді нового керівника державного концерну "Укроборонпром" Германа Сметаніна. За даними джерел ЕП, у суботу, 24 червня, Кабмін затвердив його на посаді нового керівника УОП. Це рішення мало набути чинності 28 червня.

Читайте детальніше: "Коні на переправі. Чому під час війни змінюють керівництво Укроборонпрому".

Економічна правда