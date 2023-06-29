НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та "Укрзалізниці" - у середньому на 32%
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".
Повідомлення про це оприлюднене на сайті регулятора.
"29 червня 2023 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", - зазначають в Нацкомісії.
У повідомленні не вказується подробиць рішення.
"Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, будуть оформлені постановами, оприлюднені на офіційному вебсайті та в "Інформаційному бюлетені НКРЕКП", а також розміщені в Системі інформаційно-правового забезпечення "Ліга:Закон" та Юридичній інформаційно-пошуковій системі "Законодавство", - зазначають в НКРЕКП.
Водночас, як випливає з трансляції засідання, йдеться саме про підвищення тарифів - на 32%.
"Після схвалення відповідних проєктів постанов, розрахунки тарифу було актуалізовано. У тарифах враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання тарифів. Середньозважене зростання склало 32%", - зазначив член НКРЕКП, що доповідав з указаного питання.
При цьому, по деяких водоканалах "відбулося зростання вище середнього".
Таким підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами. А саме: перший етап - на період з 1 липня до 31 серпня 2023 року. І другий етап - з 1 вересня 2023 року.
Про які саме водоканали йдеться, уточнено не було.
На зміну тарифів на першому етапі вплинули такі основні чинники:
- збільшення вартості електроенергії;
- зростання вартості реагентів;
- зміна обсягів реалізації.
На другому етапу в тарифи закладуть:
- зміну оплати праці
- актуалізацію витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.
"Перегляд тарифів відбувається за заявами ліцензіатів", - наголосили в НКРЕКП.
Згідно з повідомленням, тарифи будуть підвищені для:
- КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";
- КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ";
- КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД";
- КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ";
- ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ";
- ДМП ВКГ "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС";
- КП "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ";
- КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ";
- КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА";
- КП "ВОДОКАНАЛ" (М ЗАПОРІЖЖЯ);
- КП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ";
- ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА";
- ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД";
- ЛМКП "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ";
- КП "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- ТОВ "ІНФОКС" (ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ");
- КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ";
- РОВКП ВКГ "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ";
- КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ";
- МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ";
- КП "МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ" (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);
- ПрАТ "АЗОТ" (М. ЧЕРКАСИ);
- КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ";
- КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ";
- ПрАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ";
- КП "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
- КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ".
Водночас було знято з розгляду питання про прийняття постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП "ІРПІНЬВОДОКАНАЛ".