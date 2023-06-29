НКРЕКП підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та "Укрзалізниці" - у середньому на 32%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Повідомлення про це оприлюднене на сайті регулятора.

"29 червня 2023 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було ухвалено рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", - зазначають в Нацкомісії.

У повідомленні не вказується подробиць рішення.

"Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, будуть оформлені постановами, оприлюднені на офіційному вебсайті та в "Інформаційному бюлетені НКРЕКП", а також розміщені в Системі інформаційно-правового забезпечення "Ліга:Закон" та Юридичній інформаційно-пошуковій системі "Законодавство", - зазначають в НКРЕКП.

Водночас, як випливає з трансляції засідання, йдеться саме про підвищення тарифів - на 32%.

"Після схвалення відповідних проєктів постанов, розрахунки тарифу було актуалізовано. У тарифах враховано компенсацію вартості електричної енергії з початку 2023 року, що вплинуло на зростання тарифів. Середньозважене зростання склало 32%", - зазначив член НКРЕКП, що доповідав з указаного питання.

При цьому, по деяких водоканалах "відбулося зростання вище середнього".

Таким підприємствам пропонується встановити тарифи двома етапами. А саме: перший етап - на період з 1 липня до 31 серпня 2023 року. І другий етап - з 1 вересня 2023 року.

Про які саме водоканали йдеться, уточнено не було.

На зміну тарифів на першому етапі вплинули такі основні чинники:

збільшення вартості електроенергії;

зростання вартості реагентів;

зміна обсягів реалізації.

На другому етапу в тарифи закладуть:

зміну оплати праці

актуалізацію витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

"Перегляд тарифів відбувається за заявами ліцензіатів", - наголосили в НКРЕКП.

Згідно з повідомленням, тарифи будуть підвищені для:

КП "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ";

КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ";

КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД";

КП "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ";

ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ";

ДМП ВКГ "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС";

КП "ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "КРИВБАСВОДОКАНАЛ";

КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ";

КП "ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА";

КП "ВОДОКАНАЛ" (М ЗАПОРІЖЖЯ);

КП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ";

ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА";

ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД";

ЛМКП "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ";

КП "ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

ТОВ "ІНФОКС" (ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ");

КП "КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ";

РОВКП ВКГ "РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ";

КП "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ";

МКП "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ";

КП "МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ" (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);

ПрАТ "АЗОТ" (М. ЧЕРКАСИ);

КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ";

КП "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

АТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ";

ПрАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ";

КП "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ".

Водночас було знято з розгляду питання про прийняття постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП "ІРПІНЬВОДОКАНАЛ".