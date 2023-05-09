Справа Сенниченка: суд заочно заарештував ексочільника ОПЗ

У понеділок Вищий антикорупційний суд заочно обрав колишньому виконувачу обовʼязків директора Одеського припортового заводу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), погодженого прокурором САП, та обрав запобіжний захід колишньому в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – уточнили у САП.

Експосадовця підозрюють в участі у злочинній організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, яка протягом 2019 – 2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Згодом Сенниченка оголосили у розшук. Разом із ним розшукують: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього в.о. директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії "Агро Газ Трейдінг" Володимира Колота та Олександра Горбуненка.

Нагадуємо:

НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому раднику голови ФДМУ Юрію Липку, який брав участь у злочинній схемі з заволодінні коштів під керівництвом ексголови Фонду Сенниченка, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5,368 млн грн застави

ВАКС відмовився заарештувати колишнього в.о. Одеського припортового заводу Миколу Синицю, якого підозрюють у справі екскерівника ФДМУ Дмитра Сенниченка і заволодіння 500 млн грн. Синицю відпустили під 5,9 млн грн застави з обов'язками.

Співвласник компанії "АгроГазТрейдингу", якого Національне антикорупційне бюро підозрює в участі у "схемі" на Одеському припортовому заводі, відкидає звинувачення у справі та заявляє, що детективам відоме його місцезнаходження.