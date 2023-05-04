Новини 4 травня: OTP Bank – спонсор війни, арештовані активи Новинського

Про OTP Bank. Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

Про Новинського. За матеріалами СБУ суд арештував приховані активи підсанкційного олігарха, колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень.

Про резерви. На 1 травня 2023 року міжнародні резерви України становили 35,9 млрд дол, що є рекордним показником з серпня 2011 року.

Про "Укрнафтобуріння". Суд зняв арешт з акцій однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Згодом суд знову арештував та передав до АРМА корпоративні права "Укрнафтобуріння".

Про наслідки ракетної атаки. У середу через масовані ракетні та артилерійські обстріли росіян загинули енергетики з "Херсонобленерго", атаки пошкодили обладнання в семи областях та знеструмили понад 200 тисяч споживачів, майже всі – на Донеччині.

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