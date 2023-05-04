Міжнародні резерви України утримують рекорд за 11 років – у квітні зросли ще на 13%

На 1 травня 2023 року міжнародні резерви України становили 35,9 млрд дол, що є рекордним показником з серпня 2011 року.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку з огляду на попередні дані про обсяг резервів.

У квітні резерви зросли на 13% до до 35,9 млрд дол. завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти на міжбанку та помірних боргових виплат в іноземній валюті.

Минулого місяця на резерви впливав, передусім, обсяг міжнародної фінансової допомоги. На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5,85 млрд дол, зокрема – 2,7 млрд дол від МВФ, 1,7 млрд дол макрофінансовох допомоги від ЄС, 1,25 млрд дол від США та 242 млрд дол від розміщення внутрішніх валютних облігацій.

З іншого боку, уряд виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 446 млн дол, з яких 282,7 млн дол – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 113,1 млн дол – боргу перед Світовим банком, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 107,4 млн дол. США.

Щодо операцій НБУ на валютному ринку, то у квітні регулятор продав з резервів 1,37 млрд дол та викупив до резервів 3,7 млн дол. Чистий продаж валюти у квітні знизився порівняно з березнем на 298,5 млн дол до 1 370,4 млн дол.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. Причини – у зменшенні імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення сівби, активізація роботи металургійних підприємств.

Також впливають подальші обмеження непродуктивного відпливу капіталу з України. В НБУ кажуть, що послідовна монетарна політика та відмова від "друку" гривні в 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань.

Переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют також зробила свій внесок – у квітні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів зросла на 128,7 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадуємо:

Минулого місяця міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років - 31,88 мільярда доларів.

З огляду на обсяги надходжень фінансової допомоги від країн-партнерок, Національний банк очікує, що міжнародні резерви України зростуть до 35 млрд дол наприкінці року.