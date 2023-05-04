Суд знову арештував активи "Укрнафтобуріння" Коломойського та партнерів
Печерський районний суд Києва за повторним клопотанням Офісу Генпрокурора та ДБР знову арештував та передав до АРМА корпоративні права "Укрнафтобуріння", яке за даними слідства, протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища.
Про це повідомляють пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.
Зазначається, що "Укрнафтобуріння", яке разом з ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" протиправно привласнили надра Сахалінського нафто-газового родовища.
Корпоративні права передані в АРМА.
"За даними слідства, ПрАТ "НАК "Надра України" займалося інвестиційними проектами у геологорозвідувальній галузі на території України.
Через укладення низки угод з його власності на користь суб’єктів господарювання незаконно вибуло майно вартістю десятки мільйонів гривень", - заявили в ОГП.
Всі ці товариства афілійовані з російським олігархом та народним депутатом України VIII скликання (за даними джерел ЕП у правоохоронних органах, йдеться про Ігоря Котвіцького).
За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.
Арешт на корпоративні права всіх вказаних підприємств було накладено у квітні 2023 року, але рішенням суду від 3 травня 2023 року арешт копоративних прав ПрАТ "Укрнафтобуріння" скасовано.
"Мотиви судового рішення стороні обвинувачення не відомі, оскільки в ньому викладена лише резолютивна частина", - кажуть в прокуратурі.
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Нагадуємо:
Суд зняв арешт з акцій однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.
Компанія "Укрнафтобуріння" пов’язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія є однією з найбільших газовидобувних компаній України: у 2021 році видобуток газу сягнув 725,4 млн кудометрів.
На початку квітня за рішенням суду акції "Укрнафтобуріння" були передані в управління АРМА.
У середу ЕП повідомляла, що "Укрнафта" просить передати їй в управління корпоративні права "ВК "Укрнафтобуріння".
Економічна правда