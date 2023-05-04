Суд зняв арешт акцій "Укрнафтобуріння" Коломойського та партнерів

Суд зняв арешт з акцій однієї з найбільших газовидобувних компаній "Укрнафтобуріння", яку держава раніше забрала у Ігоря Коломойського та партнерів.

Про це йдеться в ухвалі суду, що є у розпорядженні Економічної правди.

Печерський районний суд м. Києва 3 квітня задовольнив клопотання адвоката в інтересах "Укрнафтобуріння" та скасував арешт, накладений Печерським райсудом м. Києва 7 квітня.

А саме, скасовано арешт частки у статутному капіталі "Укрнафтобуріння" таких компаній: АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49% та 22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) та ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%).

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню, зазначається в ухвалі. Повний текст ухвали буде опубліковано 8 травня.

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Нагадуємо:

Компанія "Укрнафтобуріння" пов’язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія є однією з найбільших газовидобувних компаній України: у 2021 році видобуток газу сягнув 725,4 млн кудометрів.

На початку квітня за рішенням суду акції "Укрнафтобуріння" були передані в управління АРМА.

У середу ЕП повідомляла, що "Укрнафта" просить передати їй в управління корпоративні права "ВК "Укрнафтобуріння".

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