Податки на пальне повертаються: коли це станеться і наскільки зростуть ціни на АЗС

Щоб стабілізувати ситуацію на ринку пального й уникнути значного зростання цін на заправках, на початку великої війни парламент майже повністю скасував податки на нафтопродукти.

Таке рішення дало результат і влітку урядовці почали говорити про скасування податкових пільг. У підсумку вирішили це зробити двома етапами.

Перший відбувся у вересні 2022 року. Другий очікується в липні, коли Україна має повернутися до довоєнних ставок акцизів та ПДВ. Це гарантовано призведе до зростання цін на АЗС.

Що зміниться з 1 липня і наскільки подорожчають нафтопродукти?

Чому скасували податки

Через три тижні після початку великої війни Верховна Рада ухвалила рішення про скасування акцизу на бензин, дизпальне та скраплений газ і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

Це було виправдане рішення. Після різкої втрати понад 90% дизелю і 50% – бензину ринок не міг забезпечувати споживачів пальним.

Для наповнення ринку нафтопродуктами трейдери мусили швидко переорієнтуватися на постачання пального з більш дорогого напрямку – є ЄС.

До того ж світові ціни на нафту тоді зросли до рекордних з 2008 року 140 дол за бар, що впливало на вартість нафтопродуктів для споживачів.

Рішення парламенту дозволило подолати кризу і втримати ціни на адекватному рівні. Влітку почалися розмови про повернення податків на пальне, але депутати зробили це лише частково.

У вересні вони встановили уніфіковану ставку акцизу на дизельне пальне та бензин – 100 євро за тис літрів, на скраплений газ – 52 євро за тис літрів.

Сприятлива кон'юнктура на світових ринках, коли вартість нафти опустилася до 80-90 дол за бар, дозволила пережити часткове повернення акцизів без впливу на ціни для кінцевих споживачів.

Утім, ще під час вересневого голосування в законі передбачили термін дії податкових пільг на пальне – до кінця червня 2023 року. 1 липня ринок має повернутися до довоєнних ставок.

Що зміниться 1 липня

Після повернення податків до довоєнного рівня ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин – до 213 євро за тис літрів, на дизпальне – до 139,5 євро.

Акциз на зріджений газ не зміниться і становитиме 52 євро.

Як у такому випадку зміниться вартість пального на заправках? Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що літр бензину А-95 подорожчає на 9-11 грн до 54,5-56,5 грн, дизпального – на 6-8 грн до 51,9-53,9 грн, автогазу – на 2-3 грн до 23,8-24,8 грн.

З ним погоджується експерт ринку пального Геннадій Рябцев: "Якщо податки повертаються на довоєнний рівень, то побачити такі ціни на стелах – реально".

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев, який раніше критикував податкові пільги на пальне, має іншу думку.

"Зниження ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціни на пальне, а лише вплинуло на заробіток трейдерів.

Ціну на пальне не можна прогнозувати простим арифметичним додаванням суми податку. Теорія перекладення податку – складна наука.

Допускаю, що частину акцизів та ПДВ візьмуть на себе нафтотрейдери шляхом зменшення своєї величезної як для військового часу маржі", – зазначив він.

Він відмовився повідомити, якою є націнка трейдерів на літрі пального: "Це я не можу коментувати, але поточний рівень маржі – не новина для учасників ринку", – сказав Гетманцев.

"Зараз маржа набагато більша, ніж до війни: 10-12 гривень, а в окремих мережах – 15 гривень. Усе залежить від того, звідки нафтопродукти потрапляють в країну", – розповів один з учасників ринку.

З одного боку, така націнка пояснюється втратами мереж від війни й атаками на нафтобази, з іншого – після 24 лютого постраждали всі бізнеси та громадяни, а не лише ринок пального.

Інші сценарії перегляду податків

Як розповідають співрозмовники ЕП в уряді та парламенті, наразі обговорюються й інші можливі сценарії повернення податків, реалізація яких може менше вплинути на ціни.

Перший та найбільш імовірний – описаний вище варіант повернення акцизів та ПДВ до довоєнного рівня. Тим більше, що він ухвалений ще восени 2022 року.

Другий передбачає повернення ПДВ до 20% і збереження чинних ставок акцизів. У такому випадку літр пального може подорожчати на 2-3 грн.

Третій – ставка ПДВ залишається на рівні 7%, а акцизи переглядаються: на бензин і дизпальне – 190 євро за тис літрів, на автогаз – 150 євро за тис літрів.

Останній сценарій вигідний операторам АЗС, левова частка продажів яких припадає на бензин та дизпальне. Проти виступають продавці автогазу, бо тоді акциз на газ зросте майже на 100 євро.

Яка ймовірність ухвалення кожного описаного варіанта? Співрозмовники ЕП кажуть, що найбільші шанси має перший – повернення до довоєнного рівня. Підтверджує це і Гетманцев.

"На рівні комітету ці сценарії не обговорюються (другий і третій з частковим поверненням податків – ЕП). Якщо уряд звернеться з такою пропозицією – обов’язково розглянемо", – каже депутат.

"З імовірністю 70% буде прийнятий перший сценарій. Другий за ймовірністю схвалення – підвищення акцизів із збереженням ПДВ на рівні 7%. Найменше шансів, що підвищиться ПДВ, а акциз залишиться на теперішньому рівні", – підтверджує співрозмовник ЕП в уряді.