Через атаки росіян загинули енергетики на Херсонщині, пошкоджені обленерго у семи областях

У середу через масовані ракетні та артилерійські обстріли росіян загинули енергетики з "Херсонобленерго", атаки пошкодили обладнання в семи областях та знеструмили понад 200 тисяч споживачів, майже всі – на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У середу росіяни завдали масованих атак по всій лінії фронту.

"На жаль, вчора під час виконання робіт загинули наші колеги із "Херсонобленерго". Співчуваємо родинам та колегам загиблих і розділяємо їхній біль", – повідомив оператор.

Найбільше пошкоджено обладнання обленерго у Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. При цьому магістральні мережі нових пошкоджень не зазнали.

Проти всі втрати та пошкодження, енергосистема України продовжує працювати збалансовано, дефіцит електроенергії відсутній.

У Херсоні через ракетні обстріли за добу було знеструмлено понад 6 тисяч споживачів. На Сумщині відучора тривають артобстріли вздовж всієї лінії кордону з РФ. Ремонти тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

На Дніпропетровщині відновлено електропостачання близько 15 тисяч споживачів, яке було порушено через нічні обстріли.

Опівночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту генерації в Донецькій області, внаслідок чого було пошкоджено обладнання та знеструмлено близько 186 тисяч споживачів. На ранок електропостачання всіх споживачів в цих регіонах відновлено.

Також на Донеччині відновлено енергоживлення побутових споживачів Торецька, яке знеструмлювалось через повторні обстріли.

Наразі активно працюють гідроелектростанції та електростанції з відновлюваних джерел енергії, що компенсує зменшення частки теплових та атомних електростанцій.

Нагадуємо:

Окупанти в ніч на 4 травня обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено обладнання