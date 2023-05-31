Новини 31 травня: "Нафтогаз" реструктуризує борги, Росія не хоче домовлятися щодо Запорізької АЕС

Про "Нафтогаз". "Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.

Про ЗАЕС. Росія не погодились дотримуватись п’яти принципів, викладених головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, для захисту окупованої Росією ЗАЕС. Україна запропонувала додати до них ще два принципи.

Про Credit Suisse. Сотні співробітників Credit Suisse звільняються щотижня на знак невизначеності, що охопила банк в той час, як його поглинає конкурент UBS.

Про "Гулівер". Детективи БЕБ повідомили про підозру генеральній директорці ТРЦ "Гулівер" в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про електроенергію. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує скасувати граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Ексклюзиви ЕП

Закон ухвалено, банк Фрідмана нарешті націоналізують. Як це буде і що дістанеться державі?

Як проходитиме націоналізація "Сенс банку" та яким державі дістанеться останній великий російський банк України?

В Україні очікується дефіцит електрики: коли можливі відключення та як допомогти енергосистемі

Якою є ситуація в енергосистемі напередодні літа? Чому енергетики дедалі частіше говорять про дефіцит електрики та чи обовʼязково це призведе до знеструмлень домівок населення?