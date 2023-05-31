"Нафтогаз" домовився про реструктуризацію дефолтних єврооблігацій
"Нафтогаз" досяг домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.
Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов за результатами зустрічі з власниками єврооблігацій 31 травня 2023 року.
Детальні пропозиції щодо реструктуризації були також схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. У підсумку реструктуризація має завершиться до кінця липня 2023 року, додали в компанії.
"Ми стали ще на крок ближче до виконання зобов’язань перед інвесторами. Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній", - заявив Чернишов.
Надалі відповідне рішення підлягає остаточному схваленню Кабміном як акціонером компанії.
З умовами реструктуризації єврооблігацій можна ознайомитись за посиланнями: щодо облігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року.
Нагадаємо:
У березні "Нафтогаз" на онлайн-зустрічі з кредиторами презентував оновлений робочий сценарій реструктуризації боргових зобов'язань компанії за єврооблігаціями із терміном погашення у 2022 і 2026 роках.
"Нафтогаз" проводить консультації з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації зобов’язань за євробондами, зокрема пропонує нові умови для них.
Остання пропозиція щодо реструктуризації боргу НАК "Нафтогаз України" стикається з протидією з боку групи, яка відхилила попередні плани відстрочити виплату основної суми та відсотків за боргом 835 мільйонів доларів, за яким вже прострочено дефолт.
"Нафтогаз" надасть власникам євробондів пропозиції щодо реструктуризації зобов’язань - йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.
Економічна правда