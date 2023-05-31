Регулятор планує скасувати граничні ціни на електроенергію для бізнесу – Forbes

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує 31 травня розглянути скасування граничних цін на електроенергію для бізнесу.

Про це йдеться у проєкті рішення, яке є у розпорядженні Forbes.

Голова енергорегулятора Костянтин Ущаповський на відкритому засіданні 31 травня, яке почалось о 13:00, заявив, що скликає засідання о 18:00, щоб почати процедуру перегляду граничних цін на електроенергію для бізнесу.

"Сьогодні на 18:00 мною, як головою Комісії, призначене засідання, на якому буде розглядатися єдине питання – стосовно запуску процедури перегляду прайскепівна ринку електричної енергії", - цитує Ущаповського Forbes.

При цьому на сайті НКРЕКП заплановано відкрите засідання на 18:00.

Наразі в Україні гранична максимальна ціна на електроенергію, яку встановлює НКРЕКП, - 4000 грн за МВт⋅год.

Як повідомляло ExPro Consulting, раніше на розгляді регулятора був проєкт постанови з підвищенням до 6000 грн за МВт⋅год.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год.

Раніше повідомлялось, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

Раніше в своїй статті ЕП розповідала про причини, які підштовхнули владу на непопулярний крок щодо підвищення тарифу для населення.



Протягом декількох місяців обговорювались різні сценарії перегляду тарифу, але у підсумку ухвалили рішення про підвищення до 2,64 грн за кВт-год.

Економічна правда