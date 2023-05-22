Новини 22 травня: блекаут на ЗАЕС, українці нарощують борги

Про ЗАЕС. Унаслідок обстрілу у ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. По обіді в "Укренерго" заявили, що відновили її, і тепер станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Про борги. Кількість заборгованостей в Єдиному реєстрі боржників з початку великої війни зросла на 615 тисяч або 8%. До війни, у 2021 році річний приріст становив майже 1,5 млн боргів або 29%

Про тарифи. Теперішній тариф на електроенергію для населення покриває лише 28% витрат на її виробництво, доставку до споживачів та податків

Про олігархів. Мільярдер Костянтин Жеваго заявив, що планує оскаржити націоналізацію кременчуцького автомобільного заводу "АвтоКрАЗ" і вже готує позов до Верховного Суду.

Про вугілля. Державне бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам держпідприємства "Волиньвугілля", через дії які екологія та надра зазнали 1,17 мільярда гривень збитків – підприємство чотири року видобувало вугілля без ліцензії.

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Більше не буде. Дохідність депозитів досягла максимуму

Чи дійшли банківські депозити до піка дохідності і чи найкращий зараз час для відкриття вкладу?