Новини 1 травня: у США "впав" ще один банк, уряд хоче ліквідувати регулятора грального бізнесу

Про обстріли. У Міненерго заявили, що через обстріли окупантів є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. При цьому загалом атака не призвела до необхідності обмеження споживання.

Про військових. Прийнятий Радою в квітні законопроєкт про повернення виплати 30 тисяч гривень військовим не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат у понад 4 млрд дол, тому може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році, наголосили у МВФ.

Про бізнес. З 1 травня набув чинності наказ Мін’юсту, яким затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Про банки. Регулятори США запроваджують тимчасову адміністрацію у First Republic Bank – його викупить найбільший банк країни JPMorgan

Про азартні ігри. Мінцифри пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії - уряд підтримав відповідний законопроєкт, і він відправляється на розгляд у парламент.

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