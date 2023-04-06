Новини 6 квітня: рекордні за 11 років міжнародні резерви, УЗ протестувала євроколію з Рави-Руської

Про резерви. На 1 квітня міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років - 31,88 мільярда доларів

Про євроколію. "Укрзалізниця" успішно завершила тестову поїздку потяга євроколією 1435 мм, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Про оборону. Після вторгнення Росії в Україну, яка спричинила за собою реакцію уряду Німеччини, оборонна промисловість країни відчуває бум виробництва

Про електрику. Завдяки профіциту потужності в енергосистемі Україна могла би отримати близько 500 млн грн від експорту електроенергії, проте такий експорт досі зупинено

Про валюту. Вперше з квітня минулого року російський рубль в ході торгів на Московській біржі впав відносно долара до курсу 80 рублів

Ексклюзиви ЕП

Хліб з місця сили. Історія крафтової пекарні, що відкрилася на другий день великої війни

Підприємець з Київщини запустив пекарню, де виготовляють хліб за старими рецептами. Це лише частина секрету успіху пекарні "Витач".

Продукти, транспорт, житло: як за рік змінилася вартість життя в Україні та сусідніх державах

Ціни зростають, а з ними – і вартість життя. Чи є серед сусідніх держав ті, у яких дешевше жити, ніж в Україні?