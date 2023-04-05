Новини 5 квітня: новий маршрут залізниці на Польщу, підозра екскерівнику "Антонова" через "Мрію"

Про бізнес. Російський олігарх Віктор Харитонін, якого німецькі ЗМІ називають другом Путіна з хорошими зв'язкми у Кремлі, не зміг купити аеропорт Франкфурт-Хан на заході Німеччини.

Про Приватбанк. Геннадій Боголюбов відмовився надавати свідчення на свій захист в судовому слуханні по суті щодо позову ПриватБанку проти його ексвласників.

Про надра. За матеріалами Державного бюро розслідувань в Україні арештували корпоративні права трьох видобувних підприємств екснардепа та російського олігарха

Про залізницю. Протягом декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів – цей пункт пропуску не працював 20 років

Про Мрію. Колишньому директору держпідприємства "Антонов" повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення росіянами літака АН-225 "Мрія"

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Побудувати культурну пам'ятку, знищивши частину історії Києва. Що відбувається з пивзаводом Шульца на Деміївці

У центральній частині Києва, на території пивзаводу Шульца, планують збудувати культурно-духовний центр. Активісти заявляють про знищення історичної пам'ятки.

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