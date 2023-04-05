Залізницею до Варшави: з України запустять новий маршрут через Раву-Руську

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Протягом декількох місяців Україна та Польща планують запустити сполучення між Варшавою та Равою-Руською з пересадкою на Львів – цей пункт пропуску не працював 20 років.

Про це заявив віцепремʼєр з відновлення Олександр Кубраков, повідомила пресслужба Міністерства розвитку регіонів, територій та інфраструктури.

Аби запустити маршрут, Укрзалізницею було відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставровано вокзал на станції Рава-Руська на Львівщині.

Зазначається, що наразі у тестову поїздку вирушив перший поїзд. З 5 квітня українські та польські залізничники проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм.

Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.

В міністерстві зазначають, що це створить у Раві-Руській пункт зручної пересадкиміж поїздом на євроколії та поїздом Укрзалізниці на українській колії для пасажирів, що прямують до Польщі. Після пересадки пасажири зможуть дістатися Львова.

За словами Кубракова, запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Равою-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Раві-Руській, пояснюють у Мінвідновлення, не обслуговував пасажирів понад 20 років.

Нагадуємо:

Укрзалізниця наприкінці січня призначила нові потяги з Києва та Харкова до польського Хелму та Варшави, аби забезпечити щоденне сполучення.