Друг Путіна не зміг купити аеропорт на заході Німеччини

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Російський олігарх Віктор Харитонін, якого німецькі ЗМІ називають другом Путіна з хорошими зв'язкми у Кремлі, не зміг купити аеропорт Франкфурт-Хан на заході Німеччини.

Про це пише Bild.

Як пояснює видання, Франкфурт-Хан - єдиний великий аеропорт у західній федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Повітряна гавань вигідно розташована між Франкфуртом-на-Майні та Люксембургом. Її побудували в 1950-ті як авіабазу США, а потім вона стала приймати і цивільні рейси. З осені 2021 року аеропорт виявився неплатоспроможним і був виставлений на продаж.

"Інтерес до активу виявив російський бізнесмен Віктор Харитонін. Він володіє компанією "Фармстандарт", одним із головних виробників вакцини "Супутник V". Його статки оцінюють у $1,4 млрд. У німецьких ЗМІ його називають другом Путіна з хорошими зв'язками в Кремлі. Харитонін перебуває під санкціями США, але не включений до санкційних списків ЄС.

На початку лютого повідомлялося, що пов'язана з Харитоніним фірма NR Holding купує аеропорт Франкфурт-Хан за 20 млн євро. Тоді це викликало шквал обурення в німецькому суспільстві та серед політиків", - пише Bild.

Тепер же аеропорт перекупила компанія Triwo AG з Тріра, яка запропонувала вищу ціну. При цьому точної суми угоди не розголошують.

Triwo AG належить голові Союзу торгово-промислових палат Німеччини Петеру Адріану. Він уже пообіцяв, що збереже регулярні рейси і робочі місця для 400 співробітників повітряної гавані, додає видання.

Економічна правда