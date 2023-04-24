Новини 24 квітня: "Нафтогаз" націлився на збільшення видобутку газу, світ збільшує витрати на армії

Про видобуток газу. Державний "Нафтогаз" провів переговори з великими американськими нафтовими групами ExxonMobil, Halliburton та Chevron щодо енергетичних проєктів, передусім з видобутку газу, в Україні.

Про Рахункову палату. Бюджетний комітет Верховної Ради розпочав конкурс на посаду члена Рахункової палати, переможця визначить парламент під час засідання.

Про військові витрати. У 2022 році загальні світові військові витрати зросли на 3,7% до нового рекорду в 2,24 трлн дол – хоча США утримують лідерство за обсягами витрат, найстрімкіше вони зросли в Європі.

Про Ощадбанк. Кабінет Міністрів призначив нових незалежних членів наглядової ради Ощадбанку.

Про всюдихід. Українська компанія з виробництва всюдиходів Sherp завершила роботи з запуску заводу в турецькій Бурсі – офіційне відкриття виробництва заплановане на 26 квітня.

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