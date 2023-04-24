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Витрати світу на армію сягнули нового рекорду у понад $2 трильйони. Хто витрачає найбільше?

Понеділок, 24 квітня 2023, 15:04 - Економічна правда
 
getty images

У 2022 році загальні світові військові витрати зросли на 3,7% до нового рекорду в 2,24 трлн дол – хоча США утримують лідерство за обсягами витрат, найстрімкіше вони зросли в Європі.

Про це йдеться у публікації Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Торік світові військові витрати зростали восьмий рік поспіль і досягли історичного максимуму в 2,24 трлн дол. Найрізкіше зростання витрат (+13%) спостерігалось в Європі, і передусім було зумовлене витратами України та РФ. Це – найстрімкіше зростання в річному обчисленні щонайменше за 30 років. 

 
Світові військові витрати за регіонами, 1988-2022 роки
SIPRI

Найбільші витрати на армію торік зафіксували США, Китай і Росія. Разом вони становили 56% від загального обсягу світових витрат. Видатки членів НАТО торік становили 1,232 трлн дол (+0,9%).

Європа нарощує оборону рекордними темпами

Найбільш різке зростання спостерігалося у Фінляндії (+36%), Литві (+27%), Швеції (+12%) і Польщі (+11%). Зазначається, що багато колишніх країн Східного блоку збільшили свої військові витрати більш ніж удвічі з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим.

Натомість Британія мала найвищі військові витрати в Центральній і Західній Європі – 68,5 млрд дол, з яких приблизно 2,5 млрд дол (3,6%) становить фінансова військова допомога Україні.

Кілька держав значно збільшили свої військові витрати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, тоді як інші оголосили про плани підвищити рівень витрат протягом періоду до десяти років.

Військові витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році становили 345 млрд дол. У реальному вираженні витрати цих держав вперше перевищили витрати 1989 року, коли закінчувалася холодна війна, і були на 30% вищими, ніж у 2013 році. 

Російсько-українська війна

Найбільшими драйверами військових витрат в Європі були РФ та Україна. Військові витрати країни-агресора зросли на 9,2% у 2022 році, до приблизно 86,4 млрд дол. Це еквівалентно 4,1% ВВП Росії у 2022 році порівняно з 3,7% ВВП у 2021 році.

Витрати на національну оборону, найбільший компонент російських військових витрат, були торік на 34% вищими, ніж планувалося бюджетом, що свідчить про те, що повномасштабне вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж очікував агресор.  

Військові витрати України у 2022 році сягнули 44 млрд дол і за рік зросли на 640%. Це стало найвищим однорічним зростанням військових витрат країни, коли-небудь зафіксованим у даних Інституту. Внаслідок цього зростання та шкоди, завданої Росією економіці України, частка військових витрат у ВВП зросла до 34% ВВП у 2022 році з 3,2% у 2021 році.

Військові витрати як частка валового внутрішнього продукту, за країнами, 2022 рік
Військові витрати як частка валового внутрішнього продукту, за країнами, 2022 рік
SIPRI

США залишаються лідером

Сполучені Штати залишаються найбільшим у світі витрачальником військових коштів. У 2022 році витрати досягли 877 млрд дол, що становить 39% від загальних світових військових витрат і втричі перевищує суму, витрачену Китаєм, другим за величиною світовим витрачальником. 

 
Частка світових військових витрат 15 країн з найбільшими витратами у 2022 році
SIPRI

Зростання витрат на 0,7% значною мірою зумовлене безпрецедентним рівнем фінансової військової допомоги, яку вони надали Україні. Водночас такий приріст був б ще більшим, якби не найвищий рівень інфляції з 1981 року, зазначають дослідники. 

У 2022 році фінансова військова допомога США Україні становила 19,9 млрд дол. Хоча це найбільша сума військової допомоги, надана будь-якою країною одному бенефіціару за будь-який рік з часів холодної війни, вона становить лише 2,3% від загальних військових витрат США. 

У 2022 році США виділили 295 млрд дол на військові операції і технічне обслуговування, 264 млрд дол на закупівлі, дослідження і нові розробки, а також 167 млрд дол на військовий персонал.

Азія і Океанія: Японія фіксує рекорди

Сукупні військові витрати країн Азії та Океанії становили 575 млрд дол. Це на 2,7% більше, ніж у 2021 році, і на 45% більше, ніж у 2013 році. Така динаміка продовжує безперервну тенденцію до зростання, яка спостерігається щонайменше з 1989 року. 

Китай залишився другим у світі за обсягом військових витрат, виділивши у 2022 році приблизно 292 млрд дол. Це на 4,2% більше, ніж у 2021 році, і на 63% більше, ніж у 2013 році. Військові витрати Китаю зростають вже 28 років поспіль. 

Військові витрати Японії зросли на 5,9% в період з 2021 по 2022 рік, досягнувши 46 млрд дол, або 1,1% ВВП. Це найвищий рівень військових витрат Японії з 1960 року. 

У новій стратегії національної безпеки, опублікованій у 2022 році, викладені амбітні плани щодо збільшення військового потенціалу Японії протягом наступного десятиліття у відповідь на зростаючі загрози з боку Китаю, Північної Кореї та Росії.

Військові витрати Індії у розмірі 81,4 млрд дол (+6% за рік) були четвертими за величиною у світі. П’ятою за величиною військового бюджету країною є Саудівська Аравія, витрати якої зросли на 16% і сягнули 75 млрд дол, що стало першим зростанням з 2018 року.

На противагу вищезазначених країн, у 2022 році військові витрати Туреччини скорочувались третій рік поспіль, досягнувши 10,6 млрд дол – це на 26% менше, ніж у 2021 році.

Економічна правда
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