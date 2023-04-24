Витрати світу на армію сягнули нового рекорду у понад $2 трильйони. Хто витрачає найбільше?

getty images

У 2022 році загальні світові військові витрати зросли на 3,7% до нового рекорду в 2,24 трлн дол – хоча США утримують лідерство за обсягами витрат, найстрімкіше вони зросли в Європі.

Про це йдеться у публікації Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Торік світові військові витрати зростали восьмий рік поспіль і досягли історичного максимуму в 2,24 трлн дол. Найрізкіше зростання витрат (+13%) спостерігалось в Європі, і передусім було зумовлене витратами України та РФ. Це – найстрімкіше зростання в річному обчисленні щонайменше за 30 років.

Світові військові витрати за регіонами, 1988-2022 роки SIPRI

Найбільші витрати на армію торік зафіксували США, Китай і Росія. Разом вони становили 56% від загального обсягу світових витрат. Видатки членів НАТО торік становили 1,232 трлн дол (+0,9%).

Європа нарощує оборону рекордними темпами

Найбільш різке зростання спостерігалося у Фінляндії (+36%), Литві (+27%), Швеції (+12%) і Польщі (+11%). Зазначається, що багато колишніх країн Східного блоку збільшили свої військові витрати більш ніж удвічі з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим.

Натомість Британія мала найвищі військові витрати в Центральній і Західній Європі – 68,5 млрд дол, з яких приблизно 2,5 млрд дол (3,6%) становить фінансова військова допомога Україні.

Кілька держав значно збільшили свої військові витрати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, тоді як інші оголосили про плани підвищити рівень витрат протягом періоду до десяти років.

Військові витрати держав Центральної та Західної Європи у 2022 році становили 345 млрд дол. У реальному вираженні витрати цих держав вперше перевищили витрати 1989 року, коли закінчувалася холодна війна, і були на 30% вищими, ніж у 2013 році.

Російсько-українська війна

Найбільшими драйверами військових витрат в Європі були РФ та Україна. Військові витрати країни-агресора зросли на 9,2% у 2022 році, до приблизно 86,4 млрд дол. Це еквівалентно 4,1% ВВП Росії у 2022 році порівняно з 3,7% ВВП у 2021 році.

Витрати на національну оборону, найбільший компонент російських військових витрат, були торік на 34% вищими, ніж планувалося бюджетом, що свідчить про те, що повномасштабне вторгнення в Україну обійшлося Росії набагато дорожче, ніж очікував агресор.

Військові витрати України у 2022 році сягнули 44 млрд дол і за рік зросли на 640%. Це стало найвищим однорічним зростанням військових витрат країни, коли-небудь зафіксованим у даних Інституту. Внаслідок цього зростання та шкоди, завданої Росією економіці України, частка військових витрат у ВВП зросла до 34% ВВП у 2022 році з 3,2% у 2021 році.

Військові витрати як частка валового внутрішнього продукту, за країнами, 2022 рік SIPRI

США залишаються лідером

Сполучені Штати залишаються найбільшим у світі витрачальником військових коштів. У 2022 році витрати досягли 877 млрд дол, що становить 39% від загальних світових військових витрат і втричі перевищує суму, витрачену Китаєм, другим за величиною світовим витрачальником.

Частка світових військових витрат 15 країн з найбільшими витратами у 2022 році SIPRI

Зростання витрат на 0,7% значною мірою зумовлене безпрецедентним рівнем фінансової військової допомоги, яку вони надали Україні. Водночас такий приріст був б ще більшим, якби не найвищий рівень інфляції з 1981 року, зазначають дослідники.

У 2022 році фінансова військова допомога США Україні становила 19,9 млрд дол. Хоча це найбільша сума військової допомоги, надана будь-якою країною одному бенефіціару за будь-який рік з часів холодної війни, вона становить лише 2,3% від загальних військових витрат США.

У 2022 році США виділили 295 млрд дол на військові операції і технічне обслуговування, 264 млрд дол на закупівлі, дослідження і нові розробки, а також 167 млрд дол на військовий персонал.

Азія і Океанія: Японія фіксує рекорди

Сукупні військові витрати країн Азії та Океанії становили 575 млрд дол. Це на 2,7% більше, ніж у 2021 році, і на 45% більше, ніж у 2013 році. Така динаміка продовжує безперервну тенденцію до зростання, яка спостерігається щонайменше з 1989 року.

Китай залишився другим у світі за обсягом військових витрат, виділивши у 2022 році приблизно 292 млрд дол. Це на 4,2% більше, ніж у 2021 році, і на 63% більше, ніж у 2013 році. Військові витрати Китаю зростають вже 28 років поспіль.

Військові витрати Японії зросли на 5,9% в період з 2021 по 2022 рік, досягнувши 46 млрд дол, або 1,1% ВВП. Це найвищий рівень військових витрат Японії з 1960 року.

У новій стратегії національної безпеки, опублікованій у 2022 році, викладені амбітні плани щодо збільшення військового потенціалу Японії протягом наступного десятиліття у відповідь на зростаючі загрози з боку Китаю, Північної Кореї та Росії.

Військові витрати Індії у розмірі 81,4 млрд дол (+6% за рік) були четвертими за величиною у світі. П’ятою за величиною військового бюджету країною є Саудівська Аравія, витрати якої зросли на 16% і сягнули 75 млрд дол, що стало першим зростанням з 2018 року.

На противагу вищезазначених країн, у 2022 році військові витрати Туреччини скорочувались третій рік поспіль, досягнувши 10,6 млрд дол – це на 26% менше, ніж у 2021 році.