У Раді почали шукати нового члена Рахункової палати

Бюджетний комітет Верховної Ради у понеділок розпочав конкурс на посаду члена Рахункової палати, переможця визначить парламент під час засідання.

Про це у коментарі ЕП повідомила очільниця Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Сьогодні на своєму засіданні Комітет з питань бюджету оголосив про початок конкурсу на члена Рахункової палати", – повідомила вона. Прийом документів триватиме 14 днів до 8 травня включно.

Переможця конкурсу визначить Верховна Рада рейтинговим голосуванням під час пленарного засідання. Кандидат з найбільшою кількістю голосів буде призначений членом Рахункової палати на 6 років.

Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, а також має вищу освіту не нижче ступеня магістра. Крім того, вимагається загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного аудиту, економіки, фінансів або права – не менше п’яти років, та бездоганна ділова репутація.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Пацкан заявив, що Рада ухвалила рішення щодо його звільнення "всупереч Конституції України, всупереч закону".

Раніше Пацкан оголосив, що написав заяву про відставку: заявив про "гостинець" від НАБУ - підозру, та "політичні розбірки".





