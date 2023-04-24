Український виробник всюдиходів Sherp запускає завод у Туреччині

Українська компанія з виробництва всюдиходів Sherp завершила роботи з запуску заводу в турецькій Бурсі - офіційне відкриття виробництва заплановане на 26 квітня.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Компанія заявила про плани розпочати виробництво в Туреччині вісім місяців тому. Зараз вона представила в Туреччині нову багатофункціональну позашляхову модель YETX. Масове виробництво цих всюдиходів розпочнеться в Бурсі в травні.

"Компанія вирішила інвестувати сюди, покладаючись на індустріалізацію Бурси, кваліфіковані людські ресурси та географію Туреччини", – прокоментував гендиректор Orso Off-Road Solutions, філії Sherp у Бурсі Ерман Ерсез.

Він додав, що у 2024 році буде запущено другу чергу виробництва.

Розроблений для складних умов рельєфу YETX який має 2,8 м у висоту, 4 м в довжину і 2,5 м в ширину, може легко долати перешкоди до метра і використовуватися на схилах до 35 градусів.

Зазначається, що техніку можна використовувати в пошуково-рятувальних операціях, ліквідації лісових пожеж і службах швидкої допомоги в районах і у водоймах, куди не можуть дістатися звичайні автомобілі, також віддають перевагу гірничодобувним, енергетичним і гуманітарним організаціям.