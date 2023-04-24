Кабмін змінив чотирьох членів наглядової ради Ощадбанку: що про них відомо

Кабінет Міністрів призначив шість нових незалежних членів наглядової ради Ощадбанку.

Про це йдеться в розпорядженні уряду та в повідомленні пресслужби банку.

Уряд продовжив повноваження двох із шести її членів – Хуана Енріке Перес Калота та Антона П'ятигіна.

Замість голови наглядової ради Байбу Апін та трьох членів Міхаеля Вайнштейна, Пітера Бріггса та Янні Харьюнпаа повноваження поклали на Міхала Крупінського, Елізабет Нельсон, Філіпа Хізлі, Володимира Лавренчука.

Як повідомили в банку, попередній склад ради вперше був обраний на сучасних засадах корпоративного управління та включав шість незалежних членів, які мають значний досвід у багатьох сферах банківської та фінансової діяльності. Ця рада затвердила стратегію трансформації Ощадбанку в комерційно привабливий інститут з огляду на можливу приватизацію.

Що відомо про нових членів наглядової ради Ощадбанку

Міхал Крупінський - обіймав посади заступника міністра державного казначейства польського уряду, заступника виконавчого директора Групи Світового банку у Вашингтоні, очолював відділ глобальних банківських операцій і ринків у Центральній і Східній Європі Банку Америки, очолював PZU Group, був президентом правління Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Елізабет Нельсон - з 2012 року була віцепрезиденткою ЄБРР, зокрема з кінця 2016 року і до кінця 2019 року - віцепрезиденткою з ризиків і комплаєнсу та директоркою з управління ризиками. До цього працювала начальником кредитного відділу у відділі спеціалістів з ризиків Управління фінансових послуг (FSA, тепер PRA) у Великій Британії, а ще раніше мала 30-річну кар'єру в JPMorgan Chase.

Філіп Хізлі - у 2005-2020 роках був президентом і CEO ACI Worlwide, а зараз входить до рад директорів Jopari Solutions Inc. і PayPower.

Володимир Лавренчук - екс-голова правління "Райффайзен Банку Аваль", регіональний директор NEQSOL Holding Україна.