Новини 14 квітня: опалювальний сезон закінчився, слідство у справі Коболєва завершили
Про опалювальний сезон. У всіх областях України офіційно закінчився опалювальний сезон.
Про Коболєва. Після рішення ВАКС, який знову відмовив у продовженні строків розслідування, прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.
Про активи колаборанта Сальдо. Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо конфіскації активів Володимира Сальдо – колаборанта, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.
Про приватизацію портів. Фонд держмайна повторно виставить на приватизацію "Білгород-Дністровський морський торговельний порт": минулий аукціон не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об’єкт.
Про експорт - імпорт. У січні-лютому 2023 року експорт товарів з України скоротився на 42,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 6,45 млрд доларів.
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Умови диктують компанії: як війна перевернула ринок праці в ІТ-сфері
Що відбувається на ринку праці в українському ІТ-секторі, і чому айтівцям уже не так легко знайти роботу.