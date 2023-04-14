Новини 14 квітня: опалювальний сезон закінчився, слідство у справі Коболєва завершили

Про опалювальний сезон. У всіх областях України офіційно закінчився опалювальний сезон.

Про Коболєва. Після рішення ВАКС, який знову відмовив у продовженні строків розслідування, прокурор САП завершив досудове розслідування у справі стосовно ексголови "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про активи колаборанта Сальдо. Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо конфіскації активів Володимира Сальдо – колаборанта, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.

Про приватизацію портів. Фонд держмайна повторно виставить на приватизацію "Білгород-Дністровський морський торговельний порт": минулий аукціон не відбувся, оскільки попереднім переможцем не були сплачені кошти за об’єкт.

Про експорт - імпорт. У січні-лютому 2023 року експорт товарів з України скоротився на 42,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 6,45 млрд доларів.

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Умови диктують компанії: як війна перевернула ринок праці в ІТ-сфері

Що відбувається на ринку праці в українському ІТ-секторі, і чому айтівцям уже не так легко знайти роботу.