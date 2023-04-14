В Україні закінчився опалювальний сезон

У всіх областях України офіційно закінчився опалювальний сезон.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", "Нафтогазу".

Як заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов, компанія вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

Крім того, за даними Укренерго, в країні достатньо електроенергії для покриття потреби споживачів. Зростає генерація гідроелектростанція на тлі зростання рівня води в річках.

Для уникнення масштабних підтоплень населених пунктів вздовж річок Дніпро і Дністер, на ГЕС здійснюються контрольовані скиди води.

Наразі триває експорт електроенергії в Молдову (до 98 МВт у різні години) та незначний імпорт зі Словаччини (2-4 МВт у різні години).

Як і раніше, триває відновлення енергосистеми після масованих атак росіян. Пріоритетним наразі є відновлення надійності живлення.

Нагадуємо:

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон - погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано.

Під час опалювального сезону 2022-2023 росіяни здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах, а 43% магістральних мереж було пошкоджено.





