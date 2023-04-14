Український експорт у січні-лютому скоротився на 42,8% – Держстат

У січні-лютому 2023 року експорт товарів з України скоротився на 42,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 6,45 млрд доларів.

Про це йдеться у даних Держстату.

При цьому імпорт за вказаний період впав на 17,9% порівняно з аналогічним періодом 2022 роком - до 10,17 млрд дол.

Таким чином, негативне сальдо - 3,71 млрд дол (у січні–лютому 2022 року також було негативне - 1,08 млрд дол).

Зазначається, що зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 206 країн світу.

Також повідомляється, що у лютому порівняно із січнем сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 4,8%, імпорту - зросли на 3,2%. Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у лютому 2023 було негативним - 2,2 млрд дол. У січні також негативне - 2,2 млрд дол.

Нагадаємо:

У березні Україна експортувала 7,8 мільйона тонн агропродукції, що на 12% більше за показник лютого та є рекордом з початку великої війни.

Економічна правда