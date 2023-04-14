Україна готується конфіскувати активи колаборанта Сальдо

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов щодо конфіскації активів Володимира Сальдо – колаборанта, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.

Про це повідомляє Інститут законодавчих ідей з огляду на дані судового порталу.

Третіми сторонами у справі є дружина та донька колаборанта, Віталій Сіньков та чотири юрособи: ТОВ "БЕБКО-АВТО"; ТОВ "КОНКА", ПАТ "КАШТАН"; ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС".

Ці чотири компанії можуть потрапити під конфіскацію.

Так, ТОВ "БЕБКО-АВТО" зареєстрована у Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 млн грн. Мережа автосалонів є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo. Серед кінцевих бенефіціарів компанії - донька колаборанта Ірина Сальдо, Вячеслав Бебко та Антон Кушнір.

Інша компанія, ТОВ "КОНКА" – також херсонська компанія, яка займається організацією дозвілля. Серед засновників компанії - та ж Ірина Сальдо, а також Олександр Больбот, Володимир Дидін та Ганна Кліментенко. Розмір статутного капіталу підприємства - 18 500 грн, а дохід за 2020 рік становив 707 тис грн.

ПАТ "КАШТАН" зареєстровано в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Серед засновників – дружина Сальда, Любов. Статутний капітал становить 370 тис грн.

ПАТ "ДЕЛЬТА-СЕРВІС" – транспортна компанія, зареєстрована у Херсоні. Її статутний капітал становить 7 млн грн, а кінцевими бенефіціарами є Любов Сальдо, Леонід Гірін та турецька компанія АЙКУТ КЕТЕНСІОГЛУ.

У 2019 році Херсонський міський суд наклав арешт на корпоративні права (акції), сукупність майнових і немайнових прав, що складає 20 % акцій підприємства, які є часткою статутного капіталу. За останні три роки з товариством пов’язані чотири кримінальні судові справи.

Нагадуємо:

У вересні у Житомирській області накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина колаборанта Володимира Сальдо.

Президент України у жовтні торік підписав укази про запровадження санкцій проти Російської Федерації, під які потрапили майже 4000 осіб і компаній. Зокрема, до переліку увійшли представники окупаційних адміністрацій: Кирило Стремоусов, Володимир Сальдо, Володимир Рогов, Костянтин Іващенко тощо.

Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від "Партії регіонів" у Верховній Раді 7 скликання.





