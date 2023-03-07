У САП пояснили, чому хочуть зміни запобіжного заходу Коболєву

Прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва більш суворого запобіжного заходу, оскільки за нього не внесли заставу у повному розмірі за попереднім рішенням суду.

Про це йдеться у заяві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



"Станом на 7 березня 2023 року до прокурорів САП надійшла інформація про внесення 96 635 681 грн застави за колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України". Проте, зауважимо, що відповідно до рішення суду застава має бути сплачена у повному розмірі на рахунки Державної казначейської служби України не пізніше 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто - до 06.03.2023.

Інше, зокрема, часткове внесення коштів, не є виконанням обов’язків, покладених судом на підозрюваного", - заявили в САП.



"Зважаючи на те, що рішення суду не виконано, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення 365 млн грн застави (еквівалент 10 млн доларів США, що складає лише перший транш премії, яку за версією слідства незаконно отримав підозрюваний)", - йдеться у позиції прокуратури.

Там додали, що у жодному з кримінальних проваджень за клопотанням НАБУ/САП жодні рахунки (ні в українських, ні в іноземних банківських установах) Коболєва не арештовані.

Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає змінити запобіжний захід ексглаві "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про премії - вимагає призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави в 365 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не ініціювали блокування рахунків ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється в незаконному отриманні понад 229 мільйонів гривень премії.

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