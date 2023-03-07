У САП відкидають причетність до блокування рахунків Коболєва, він - пов’язує це зі "справою про премію"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не ініціювали блокування рахунків ексголови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, який підозрюється в незаконному отриманні понад 229 мільйонів гривень премії.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"Зауважимо, що всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні.

Також, наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи", - йдеться в повідомленні.

Натомість сам Коболєв називає цю заяву САП маніпулятивною. Колишній топ-менеджер НАКу поділився скрінами повідомлень від Ощадбанку про арешт рахунків "на підставі постанови виконавчої служби".

Також Коболєв заявив, що досі не отримав офіціної відповіді щодо причин та підстав арешту рахунків.

У інтерв’ю Forbes він говорить, що пов’язує арешт рахунків з кримінальною справою проти нього.

"…Але треба розуміти, що в Україні ця справа називається корупційною. Хоча по суті вона такою не є. Корупція – це коли посадовець отримав хабар. Що точно не мій випадок.

Банк робить регулярний моніторинг всіх своїх клієнтів і бачить: Коболєва звинувачують в корупції. Це підстава для банку заблокувати рахунки й почати розбиратись", - розповів експосадовець.

"В Україні мої рахунки були заблоковані ще до мого приїзду. Фінмоніторинг без пояснення причин заборонив всі розрахунки на 30 днів. Єдина причина таких дії – це карна справа. Це для мене була одна з ознак, що ситуація серйозна", - додав він.

Також у САП зазначили, що станом на 7 березня Коболєв не вніс заставу у розмірі понад 229 млн грн, застосовану Апеляційною палатою ВАКС 1 березня у якості запобіжного заходу.

"Відповідно до рішення суду, підозрюваний мав внести кошти протягом 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023, та зобов’язувався повідомити про це детектива/прокурора.

Проте, станом на 07.03.2023 інформація про внесення застави увстановленому судом розмірі так і не надійшла до органу досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

18 січня НАБУ і САП повідомили Коболєву про підозру у привласненні понад 229 млн грн у 2018 році.

За даними НАБУ, Коболєв незаконно нарахував собі 261 млн грн на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премій, нарахованих керівництву компанії у травні 2018 року за історичну перемогу "Нафтогазу" над російським "Газпромом" у Стокгольмскому арбітражному суді.

23 січня 2023 року ВАКС відмовився задовольнити клопотання детектива НАБУ про взяття під варту Коболєва.

Суддя вирішив, що сторона обвинувачення не змогла довести, що Коболєв зловживав службовим становищем та ввів в оману наглядову раду "Нафтогазу", щоб виплатити собі премію у розмірі, яка виходила за межі, встановлені чинним законодавством.

Крім того, суд не побачив ризику в тому, що Коболєв може намагатися залишити Україну або перешкоджатиме слідству.

31 січня САП оскаржила рішення ВАКС.

1 березня Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення суду про визнання необґрунтованим клопотання САП про взяття під варту колишнього голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва та призначила заставу в 229 млн грн.

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