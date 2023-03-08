Новини 8 березня: обшуки в "Айбокс банку", як впало ВВП України в лютому

Про "Айбокс банк". Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях "Айбокс банку", днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.

Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Про ВВП. У лютому 2023 року падіння ВВП України становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).

Про електроенергію. Без нових серйозних ударів по енергооб'єктах з боку РФ систематичних відключень світла в Україні найближчим часом не буде.

Про "зернову угоду". Cпільна політика України й ООН - продовжити дію "зернової угоди" після 18 березня.

Про Бахматюка. Вищий антикорупційний суд у вівторок заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

Ексклюзив ЕП

Семизначні зарплати: скільки держава витратила на топменеджерів банків під час війни

Члени правління та наглядових рад державних банків у 2022 році отримали майже пів мільярда гривень зарплат, премій та інших винагород. Чи виправдані такі виплати в умовах війни?