Без нових ударів по енергооб'єктах відключень світла найближчим часом не буде – "Укренерго"

Без нових серйозних ударів по енергооб'єктах з боку РФ систематичних відключень світла в Україні найближчим часом не буде.

Про це голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, те, що дефіцит в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль і наразі не прогнозується, - це збіг декількох факторів.

"Перш за все це ремонти, які були проведені на багатьох електростанціях, завершення планових ремонтів на АЕС, також цьогоріч досить щедрий паводок, що дає можливість виробляти більше електроенергії на ГЕС. І також, звичайно, певне потепління.

Вища температура означає менше споживання. Власне, закінчилась зима, яка була найскладнішою в нашій історії", - пояснив він.

"Енергосистема наразі здатна покривати те споживання, яке в ній є, і це дуже добрий знак для всіх нас", - додав Кудрицький.

Його запитали, чи можна казати, що без нових серйозних ударів по енергооб'єктах з боку РФ систематичних відключень світла в Україні не буде.

"На найближчий час точно можемо таке говорити. Безумовно, нові атаки, якщо вони будуть масштабними, можуть змінити цей баланс. Але якщо масштабних атак не буде, бачимо здатність енергосистеми обійтися без дефіцитів.

І у нас в резерві є такий інструмент, як імпорт енергії, який нам допомагав в січні-лютому балансуватись. Він у нас досі є, він не використовується майже через те, що він наразі не потрібен, але в разі ускладнення ситуації ми можемо використати і імпорт", - відповів Кудрицький.

Економічна правда