У відділеннях IBOX BANK проходять обшуки – джерела

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, проводять обшуки в офісах та відділеннях "Айбокс банку", днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.

Про це ЕП повідомили два непов’язані джерела в правоохоронних органах.

Напередодні, 7 березня, НБУ прийняв рішення позбавити банк ліцензії та ліквідувати банк у через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

"Айбокс банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Акціонерами "Айбокс банку" є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Банк має 26 відділень по Україні, з них – 8 у Києві та мережу терміналів самообслуговування, а також є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У січні 2022 року банк проходив у справі щодо відмивання доходів від нелегального грального бізнесу.

Як пише економіст ЦЕС Юрій Гайдай, тоді Голосіївський районний суд не побачив адміністративного правопорушення в діях посадовців "Айбокс банку", які у відповіді на запит у рамках виїздної перевірки НБУ з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, приховали 7,5 млрд грн транзакцій з ТОВ "Фінансова компанія Леогеймінг Пей". Всього посадовці ПАТ "Айбокс банк" намагалися приховати транзакцій на 14+ млрд грн, плюс не надали інформацію про мерчантів за окремими МСС-кодами.

Економічна правда