Ухилення від сплати 400 млн податку: "Айбокс банк" підозрюють у "допомозі" гральному бізнесу

СБУ

Бюро економічної безпеки підозрюють службових осіб одного з банків у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужби БЕБ та СБУ.

За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про "Айбокс банк", який напередодні вирішив ліквідувати Нацбанк.

Детективи Бюро викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи банку, понад 20 підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.

"Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу – вони були налаштовані на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів.

Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.

У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Ці юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ.

Слідство встановило, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

У СБУ додали, що задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку.

Також у БЕБ підтвердили обшуки приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів, про які раніше повідомила ЕП.

Нагадуємо:

7 березня НБУ прийняв рішення позбавити банк ліцензії та ліквідувати банк у через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

"Айбокс банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації АТ "Айбокс банк" та АТ "Форвард банк", позбавлених Нацбанком ліцензій.

Економічна правда