Ухилення від сплати 400 млн податку: "Айбокс банк" підозрюють у "допомозі" гральному бізнесу
Бюро економічної безпеки підозрюють службових осіб одного з банків у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужби БЕБ та СБУ.
За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, мова йде про "Айбокс банк", який напередодні вирішив ліквідувати Нацбанк.
Детективи Бюро викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи банку, понад 20 підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.
"Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу – вони були налаштовані на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування.
У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Ці юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками ПДВ.
Слідство встановило, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.
У СБУ додали, що задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку.
Також у БЕБ підтвердили обшуки приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів, про які раніше повідомила ЕП.
Нагадуємо:
7 березня НБУ прийняв рішення позбавити банк ліцензії та ліквідувати банк у через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
"Айбокс банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації АТ "Айбокс банк" та АТ "Форвард банк", позбавлених Нацбанком ліцензій.
Економічна правда