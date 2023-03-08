Зеленський: Спільна політика України й ООН – продовжити "зернову угоду"

Cпільна політика України й ООН - продовжити дію "зернової угоди" після 18 березня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гуттерешем.

"Ми сьогодні зацікавлені, щоб не було голоду в світі. І нша спільна політика - про те, щоб продовжити дію "зернового коридору". Ми піднімали питання щодо майбутньої пролонгації цієї ініціативи, деталі, як ми можемо ще допомогти світу і розширити ініціативу", - сказав Зеленський.

"Я хотів би відзначити надзвичайну важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи", - сказав, зі свого боку, Гутерреш, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо:

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом до України.

Повідомлялось, що під час свого третього візиту до України з початку війни 73-річний Гутерреш зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським для переговорів про продовження зернової угоди.

Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня, і ООН наполягає на черговому продовженні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопаді її було продовжено. Її термін дії закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди".

Росія заявила, що погодиться на продовження Чорноморської зернової угоди лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.

Економічна правда