Завод Toyota під Санкт-Петербургом перейшов у держвласність РФ

Автозавод "Тойота Мотор" японського автовиробника Toyota в селищі Шушари під Санкт-Петербургом викупило Федеральне державного унітарне підприємство РФ "Центральний науково-дослідний автомобільний і автомоторний інститут "НАМИ", підвідомче Мінпромторгу РФ.

Про це пише "Коммсерсантъ" із посиланням на заяву російського міністерства.

Зазначається, що підприємство перейшло у власність з обладнанням і землею.

У Мінпромторзі РФ заявляють, що "опрацьовують можливість якнайшвидшого відновлення" виробництва на заводі.

За даними видання, "НАМИ" не буде самостійно випускати на ньому автомобілі і може передати завод російській компанії за аналогією із заводом Nissan.

За інформацією газети, одним із можливих покупців може бути "Алмаз-Антей", співробітники якого були під час прокурорської перевірки Toyota наприкінці 2022 року. Один зі співрозмовників "Комерсантъ" розповів про можливий запуск на заводі виробництва електричного кросовера ВКО "Алмаз-Антей" E-Neva.

Toyota оголосила про припинення виробництва автомобілів у Росії у вересні 2022 року через війну в Україні.

Завод у Шушарах побудували 2007 року. Після початку російського вторгнення в Україну він перебував у простої, оскільки Toyota не змогла налагодити постачання комплектуючих через санкції.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що завод японського автовиробника Toyota в Санкт-Петербурзі може бути переданий російському державному підприємству НАМІ.

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в Росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.

Японський автовиробник Toyota зберіг свій річний прогноз річного прибутку без змін, оскільки більш слабка єна компенсує перебої в ланцюжку поставок. Компанія оцінила витрати, пов'язані з припиненням випуску автомобілів у РФ, у 97 млрд єн (понад $650 млн).

Російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

Японський автоконцерн Nissan передав усі активи у Росії, включаючи завод у Санкт-Петербурзі, державі.

Економіча правда