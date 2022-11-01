Toyota оцінила витрати від припинення виробництва в РФ у 650 мільйонів доларів

Японський автовиробник Toyota зберіг свій річний прогноз річного прибутку без змін, оскільки більш слабка єна компенсує перебої в ланцюжку поставок. Компанія оцінила витрати, пов'язані з припиненням випуску автомобілів у РФ, у 97 млрд єн (понад $650 млн).

Про це пише AFP із посиланням на фінансову звітність компанії.

Так, найбільший у світі автовиробник заявив, що тепер очікує продати на пів мільйона менше автомобілів в поточному фінансовому році через глобальний дефіцит мікросхем та інші проблеми.

"Як і раніше, важко передбачити майбутнє через такі ризики, як закупівля напівпровідників. Тому ми вирішили переглянути наш річний план виробництва до 9,2 млн одиниць", - йдеться в повідомленні компанії.

Компанія заявила, що більш високі матеріальні витрати знизили її прибуток в Північній Америці в першому півріччі, в той час як на бізнес в Європі вплинуло її рішення вийти з Росії.

Toyota оголосила у вересні про своє рішення припинити виробництво в Росії, пославшись на проблеми в ланцюжку поставок.

Російський підрозділ автовиробника ТОВ "Тойота Мотор" повідомив про повне припинення виробництва в Петербурзі наприкінці вересня.

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Компанія уточнювала, що з моменту припинення випуску автомобілів на початку березня зберігала повний штат співробітників, який на кінець вересня становив 2,35 тис осіб.

Нагадаємо:

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в Росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.

Економіча правда