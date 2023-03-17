Завод Toyota у РФ можуть передати держкомпанії, яка вже скупила активи Renault і Nissan

Завод японського автовиробника Toyota в Санкт-Петербурзі може бути переданий російському державному підприємству НАМІ.

Про це заявив у четвер міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров, пише Reuters із посиланням на російські ЗМІ.

"Розглядається питання про передачу російських активів Toyota до НАМІ", - сказав Мантуров в кулуарах бізнес-конгресу.

Агентство додає, що НАМІ, російський Центральний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут автомобілів і двигунів, вже придбав заводи Renault і Nissan.

Представник Toyota заявив у п'ятницю, що компанія розглядає питання про те, що робити з заводом, після того, як минулого року вона вже вирішила припинити виробництво автомобілів в РФ після призупинення виробництва в Санкт-Петербурзі в березні минулого року.

"Хоча це правда, що ми розглядаємо різні варіанти, на даний момент нічого не вирішено", - сказав представник компанії.

У вересні Toyota заявила, що вирішила припинити виробництво автомобілів в Росії через перебої з поставками ключових матеріалів і деталей.

Нагадаємо:

Японський автовиробник Toyota припиняє виробництво в Росії - завод компанії в Шушарах (Петербург) пропрацював 15 років.

Японський автовиробник Toyota зберіг свій річний прогноз річного прибутку без змін, оскільки більш слабка єна компенсує перебої в ланцюжку поставок. Компанія оцінила витрати, пов'язані з припиненням випуску автомобілів у РФ, у 97 млрд єн (понад $650 млн).

Російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.

Японський автоконцерн Nissan передасть усі активи у Росії, включаючи завод у Санкт-Петербурзі, державі.

Економіча правда