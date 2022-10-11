Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
Японський автоконцерн Nissan передасть усі активи у Росії, включаючи завод у Санкт-Петербурзі, державі.
Про це йдеться у заяві Мінпромторгу РФ, пише Forbes Russia.
Активи перейдуть у власність ФГУП "НАМИ" за символічну суму з опціоном зворотного викупу протягом шести років.
До угоди входять виробничі та науково-дослідні потужності Nissan у Санкт-Петербурзі (ТОВ "Ніссан Менуфекчурінг Рус"), а також центр продажу та маркетингу в Москві.
Таким чином, активи Nissan перейдуть у власність держави на тих самих умовах, що й російські активи французької групи Renault.
"У результаті переговорів вдалося вийти на формат, за якого підприємство зберігає працездатність: зберігаються ключові компетенції, виробничий цикл та робочі місця, а це близько 2000 співробітників підприємства. "НАМИ" має можливість залучати інші компанії як виробничі партнери, створювати спільні підприємства. "АвтоВАЗ" здійснюватиме післяпродажне обслуговування автомобілів Nissan, а також постачатиме запчастини", - заявив голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров.
За словами президента Nissan Макото Учіди, зараз автоконцерн не може відновити роботу підприємств, "тому було знайдено найкраще можливе рішення, щоб підтримати співробітників".
Автозавод Nissan у Санкт-Петербурзі пішов у простій у березні, а компанія призупинила всі поставки до Росії.
У червні Nissan повідомив, що вирішив призупинити виробництво в Росії на всю першу половину фінансового року, що розпочався 1 квітня. "Ми вважаємо, що ця ситуація [в Україні] може стати більш серйозною та затяжною", - пояснив рішення Учіда на щорічних загальних зборах акціонерів Nissan.
Економічна правда