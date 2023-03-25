Росіяни неохоче переходять на китайські автомобілі після відходу західних брендів

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Росіяни все частіше скаржаться на високу ціну та нижчу якість китайських автомобілів, які наростили свою присутність на ринку після виходу західних автовиробників.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що на китайські автомобільні бренди, такі як Haval, Chery і Geely, зараз припадає майже 40% продажів нових автомобілів у РФ, порівняно з менш ніж 10% у січні-лютому 2022 року.

Китайські автовиробники за останній рік значно наростили свою присутність на російському ринку в першу чергу через вихід з нього таких компаній, як Renault, Nissan і Mercedes.

Проте, як зазначає агентство, самі росіяни вважають якість деяких китайських автомобілів нижчою, ніж у західних конкурентів, а галузеві експерти кажуть, що китайським виробникам потрібно зміцнювати свою репутацію, навіть якщо їхня частка на ринку стрімко зростає.

Ще однією проблемою для споживачів стала ціна на китайські автомобілі. За словами головний редактор журналу "За рульом", китайці завозять багато автомобілів, але якщо говорити про ціну, а не про якість, то дешевих автомобілів взагалі немає.

Навіть ціна вітчизняного "Москвича", деталі до якого постачає китайська компанія JAC, виглядає трохи зависокою. Модель 3 коштує близько 2 мільйонів рублів (26 195 дол). Ціни на Lada Granta, найпопулярніший автомобіль у РФ, починаються від 680 тис рублів.

Нагадаємо:

Продажі легкових автомобілів та легких комерційних авто в Росії за жовтень впали на 62,8% порівняно з жовтнем 2021 року.

Продажі російського автовиробника "АвтоВАЗ" за підсумками першого півріччя 2022 року впали у 2,7 раза (62,7%), у річному вимірі червневі продажі компанії скоротилися в 5,4 раза (на 81,3%).

У травні російський автопром показав падіння виробництва легкових автівок на 96,7% у річному вимірі.

Після повномасштабного вторгнення іноземні автовиробники почали зупиняти або призупиняти виробництво в Росії. Наприклад, японський автовиробник Nissan вирішив призупинити виробництво в РФ на 6 місяців - у компанії вважають, що ситуація в Україні стане ще "серйознішою і затяжнішою".

Натомість російські активи французької автомобілебудівної компанії Renault перейшли у державну власність РФ.