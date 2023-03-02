Місія МВФ почне обговорювати програму допомоги Україні 8 березня – Марченко

Місія МВФ з 8 до 15 березня працюватиме у Варшаві з представниками України для обговорення параметрів потенційної майбутньої програми.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Там ми будемо узгоджувати і умови, і наповнення, і обсяги тощо. Зараз говорити конкретні деталі поки що зарано, тому що там є багато питань внутрішньої дискусії Фонду", - сказав Марченко.

За його словами, в Раді директорів МВФ є "певні протиріччя", оскільки не всі країни зі 180-ти підтримують Україну.

"Тому, щоб ми отримали повний консенсус і підтримку, треба трохи попрацювати, зокрема і всередині цієї організації", - зауважив глава Мінфіну.

Він додав, що українська сторона активно працює над цим.

"Думаю, знайдемо необхідні рішення, щоб, починаючи вже з квітня, у нас була повноцінна програма з Фондом", - підкреслив Марченко.

За його словами, поки що йдеться про чотирирічну програму, завданням якої є провести необхідну корекцію політик, щоб Україна, яка сьогодні 50% бюджету витрачає на військові видатки, а інші 50% фінансують за рахунок допомоги партнерів, після війни вийшла на рівень "більш-менш" самозабезпечення.

"Фонд поки що не висуває непідйомних умов, які ми не можемо виконати.

Йдеться про програмні, базові речі - забезпечення монетарної та фіскальної стабільності, зменшення рівня дефіциту бюджету і забезпечення прийнятного рівня навантаження на бюджет, а також хорошого держуправління і забезпечення найкращих корпоративних практик. І йдеться про програми антикорупційного характеру, які були традиційно частиною програм МВФ", - пояснив міністр.

За його словами, необхідно зрозуміти економічні перспективи України, яким чином подолати наявні економічні явища, тому окремі заходи можуть бути доволі жорсткими, однак йдеться не про податки.

Марченко уточнив, що деталі обговорюватимуть під час роботи місії.

"Немає поки що якихось критичних застережень, які ми не могли б зняти або не могли б обговорювати. Тобто рухаємося в щільному графіку, але є розуміння того, що кінцева мета має бути досягнута і ми матимемо програму", - резюмував він.

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Економічна правда