Зеленський зустрівся у Києві з очільницею МВФ

фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя - зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали", - написав президент.

Судячи з відео, опублікованим Зеленським, у зустрічі також, зокрема, взяли участь голова ОП Андрій Єрмак і його заступник Ростислав Шурма, голова НБУ Андрій Пишний, міністр фінансів України Сергій Марченко, заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован.

"Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію", - цитує Георгієву Офіс президента Украни.

Нагадаємо:

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. Триває робота над новою програмою.

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Економічна правда