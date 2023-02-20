Очільниця МВФ Георгієва прибула до Києва – джерела

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Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в понеділок, 20 лютого, прибула з візитом до Києва.

Про це повідомили джерела ЕП.

За даними джерел, візит глави Фонду до Києва пов'язаний з роботою над новою програмою МВФ для України.

Офіційної інформації про прибуття Георгієвої до Києва наразі немає.

Нагадуємо:

У Варшаві в п’ятницю, 17 лютого, завершилась Місія Міжнародного валютного фонду для підготовки до перегляду моніторингової програми - співробітники Фонду та українська влада досягли домовленостей на рівні персоналу. Триває робота над новою програмою.

Міжнародний валютний фонд вже за кілька тижнів завершить підготовку програми підтримки України, наразі план має бути схвалений керівництвом Фонду.