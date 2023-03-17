Справа "Укргазбанку": ВАКС заарештував одного з фігурантів з правом застави

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ і заарештував одного з фігурантів з можливістю внести заставу у 6,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд обрав запобіжний захід за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП щодо одного з учасників організованої групи, очолюваної ексголовою правління "Укргазбанку". Слідство вважає, що група незаконно вивела з банку 206 млн грн.

Так, до одного з фіктивних агентів було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6,4 млн грн. Запобіжний захід застосовано до 14 травня.