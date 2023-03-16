FTX переказала своєму засновнику Бенкману-Фріду $2,2 мільярди – нове керівництво біржі

Збанкрутіла криптобіржа FTX здійснила перекази на суму близько 2,2 млрд дол засновнику компанії Сему Бенкману-Фріду через пов'язані з нею структури.

Про це заявило нове керівництво компанії, пише Reuters.

У цілому понад $3,2 млрд було переказано через платежі і позики засновникам і ключовим співробітникам компанії, йдеться в заяві FTX, опублікованій в середу.

Ці платежі були здійснені в основному з хедж-фонду Alameda Research, заявили в FTX, додавши, що вони розкрили цю інформацію, подавши графіки і звіти про фінансові справи до суду у справах про банкрутство.

Криптовалютна біржа заявила, що перекази не включали понад 240 мільйонів доларів, витрачених на придбання розкішної нерухомості на Багамських островах, політичні та благодійні пожертви.

Адвокат Бенкмана-Фрыда відмовився від коментарів.

FTX подала заяву про захист від банкрутства в листопаді, заявивши, що не в змозі повністю повернути кошти клієнтам, які розмістили їх на біржі. Новий генеральний директор FTX Джон Рей заявив, що його головним пріоритетом є повернення активів для виплати коштів клієнтам FTX.

Прокуратура звинуватила 31-річного Бенкмана-Фріда в крадіжці мільярдів доларів коштів клієнтів FTX для покриття збитків Alameda Research, а також в незаконних політичних пожертвуваннях на десятки мільйонів доларів.

Він заперечує свою провину і бореться за те, щоб не потрапити до в'язниці в очікуванні запланованого на 2 жовтня судового процесу у справі про шахрайство.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід буде звільнений під заставу в 250 мільйонів доларів, поки він чекає суду за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.

Клієнти збанкрутілої криптобіржі FTX подали позов до суду у справі про банкрутство проти ексгендиректора FTX Сема Бенкмана-Фріда та інших посадовців біржі в надії бути першими в черзі на відшкодування коштів.

Криптовалютна біржа FTX повернула понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів в результаті її краху все ще невідомі.

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Економічна правда