Екстопменеджери групи FTX визнали провину. Засновника біржі екстрадували до США

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Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід був доставлений під вартою ФБР із Багамських островів в США, де його звинувачують в шахрайстві. А співзасновник FTX Гері Ванг та ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали провину у шахрайських діях і співпрацюють зі слідством.

Про це пише AP.

28-річна Керолайн Еллісон, колишній гендиректор Alameda Research, компанії, заснованої Бенкманом-Фрідом, і 29-річний співзасновник FTX Гері Ванг визнали себе винними за звинуваченнями, зокрема в шахрайстві з банківськими переказами, шахрайстві з цінними паперами й шахрайстві з товарами.

"Вони обидва співпрацюють з Південним округом Нью-Йорка", - заявив у середу ввечері прокурор США Деміан Вільямс у відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

Він додав, що всі інші, хто брав участь в шахрайстві, повинні звернутися в його офіс, тому що "наше терпіння не вічне" і можливі подальші кримінальні звинувачення проти інших.

"Несподіване визнання провини було оголошено в той час, коли Бенкман-Фрід був екстрадований з Багамських островів американськими правоохоронними органами.

Очікується, що він постане перед федеральним судом у Нью-Йорку в четвер.

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До екстрадиції Бенкмана-Фріда американські прокурори публічно не повідомляли, що Еллісону і Вангу можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення, або що вони зобов'язалися співпрацювати зі слідством", - пише AP.

Еллісон і Ван підписали угоди про визнання провини 19 грудня, частково в обмін на обіцянку, що прокурори будуть рекомендувати скорочення терміну їх покарання, якщо вони будуть повністю співпрацювати зі слідством.

Без такої угоди Еллісон, якій також пред'явлено звинувачення у змові з метою відмивання грошей, може загрожувати до 110 років позбавлення волі. Ванг може отримати до 50 років.

Обидва були звільнені під заставу в 250 000 доларів після їхніх таємних судових засідань з обмеженням на пересування континентальною частиною США.

"Гері взяв на себе відповідальність за свої дії і серйозно ставиться до своїх зобов'язань як свідка, який співпрацює зі слідством", - сказав адвокат Ванга Ілан Графф.

Адвокат Еллісон не відразу відповів на повідомлення з проханням про коментар.

У позові, поданому в середу, Комісія з цінних паперів і бірж заявила, що Ван і Еллісон були "активними учасниками" в тому, що, за її словами, було схемою Бенкмана-Фріда по обману інвесторів FTX і обману його клієнтів.

Ванг створив програмний код, який дозволив Alameda Research перенаправляти кошти клієнтів FTX. Еллісон потім використовувала привласнені кошти для діяльності Alameda.

Влада Багамських островів заарештувала Бенкмана-Фріда минулого тижня за запитом уряду США. Американські прокурори стверджують, що він зіграв центральну роль у швидкому краху FTX і приховував її проблеми від громадськості та інвесторів.

"30-річний чоловік потенційно може провести решту свого життя у в'язниці.

У середу генеральний прокурор Багамських островів Райан Піндер заявив, що Бенкман-Фрід погодився на екстрадицію до США", - пише AP.

Нагадаємо:

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, якого арештували на Багамах за запитом США, американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

Засновник криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід вирішив погодитися на екстрадицію із Багамських островів в США для пред'явлення звинувачень в шахрайстві.

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Економічна правда